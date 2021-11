Bonucci: "Zero alibi, ora guardiamo avanti"

Una sconfitta pesante che però non deve lasciare strascichi in vista dei prossimi impegni. E' questo l'obiettivo in casa Juventus, dopo il 4-0 subito dal Chelsea in Champions League. Lo ha ribadito anche Leonardo Bonucci, uno dei leader dello spogliatoio bianconero, attraverso un post pubblicato sui propri profili social al termine della sfida di Stamford Bridge: "Sconfitta pesante. Zero alibi. Ora però guardiamo avanti, sabato abbiamo un’altra partita importante". E sabato sarà l'Atalanta a far visita ai bianconeri all'Allianz Stadium, in un match molto importante in ottica qualificazione alla prossima Champions League.