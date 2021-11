Zanetti: "Arduo trovare punti deboli nell'Inter"

"Incontriamo una grandissima squadra che sta facendo benissimo sia in campionato che in Champions, ha vinto lo scudetto, si candida anche per vincere la Champions. Chiaramente è una partita per noi più difficile del solito". L'allenatore del Venezia Paolo Zanetti non nega le difficoltà della partita di domani contro l'Inter, spiegando i timori: "L'attacco - dice - ha una media gol impressionante, il collettivo gira tutto in un certo modo, parte da una base costruita da Antonio Conte con un valore aggiunto, Simone Inzaghi, per me uno dei migliori allenatori italiani". Il punto di partenza del Venezia sarà la consapevolezza: "A parte i risultati, a livello prestazionale dopo le prime due partite - osserva -, siamo sempre stati in gara, ce la siamo giocata con tutti, facendo un filotto di prestazioni con un'identità mai mancata". A partire da una solidità difensiva che bilancia numeri offensivi più deboli, e su questo servirà ulteriore attenzione anche sui calci piazzati: "Hanno tanti battitori, ma abbiamo preparato le nostre idee, non è facile trovare punti deboli nell'Inter, ma cercheremo di metterli in difficolta'". Da ultimo, Zanetti guarda da qui a fine anno e se dovesse chiedere qualcosa a Babbo Natale, non ha dubbi: "La salvezza del Venezia sarebbe un sogno, spero che Babbo Natale sia generoso". Sul mercato, invece, chiarisce: "Prendere per prendere non vale la pena, la società è già al lavoro per fare il possibile, lavorare sui prestiti non è nella filosofia del Venezia, ma a gennaio si possono cercare opportunità. L'obiettivo è migliorare mettendo dentro qualcosa, anche poco, che aumenti il livello".