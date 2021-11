Ansa: "Accertamenti Gdf sui rapporti con CR7"

Come riportato dall'agenzia Ansa, ci sono accertamenti sui rapporti economici con Cristiano Ronaldo nell'inchiesta della procura di Torino e della Guardia di Finanza sui conti della Juventus che nella giornata di venerdì ha portato a una serie di perquisizioni

Emergono nuovi sviluppi dall’indagine sui conti della Juventus in merito ai 42 trasferimenti con plusvalenze sospette finite nel mirino della Covisoc e sulle quali indaga la Guardia di Finanza che nella giornata di venerdì ha perquisito le sedi della società bianconera a Torino e Milano. Nell'ambito dell'inchiesta denominata "Prisma", al momento sono sei gli indagati tra cui Agnelli, Nedved e Paratici: gli articoli di riferimento per il reato di falso in bilancio sono il 2621 e il 2622 del Codice Civile e il decreto legislativo 74/2000.