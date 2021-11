Juve, caso plusvalenze: i precedenti e le possibili sanzioni

Trasferimenti con plusvalenze sospette su cui indaga la Covisoc e l'inchiesta della Procura di Torino per falso in bilancio e sei indagati. Agenzia ANSA: accertamenti anche sui rapporti economici con Cristiano Ronaldo. Ecco a cosa potrebbe andare incontro il club bianconero

Le 42 plusvalenze nel mirino della Covisoc, poi la perquisizione della Guardia di Finanza nelle sedi di Torino e Milano della Juventus alla ricerca di documenti relativi alla compravendita giocatori e alla formazione dei bilanci per gli anni 2019-21. E, ancora, l'indagine della Procura di Torino per "false comunicazioni delle società quotate" ed "emissione di fatture per operazioni inesistenti", nell'inchiesta il vertice societario e i direttori delle aree business, financial e gestione sportiva.

Plusvalenze sospette per oltre 282 mln in 3 anni

Come riporta l'agenzia ANSA, plusvalenze per 282 milioni in tre anni "connotate da valori fraudolentemente maggiorati". C'è questo dato alla base dell'indagine della procura di Torino. Ma ora, cosa rischia la Juventus?

Falso in bilancio, giustizia sportiva e il precedente Chievo

Nell'ambito dell'inchiesta denominata "Prisma", dove sono sei gli indagati tra cui Agnelli, Nedved e Paratici, gli articoli di riferimento per il reato di falso in bilancio sono il 2621 e il 2622 del Codice Civile e il decreto legislativo 74/2000. Per quanto riguarda la giustizia sportiva, c'è un precedente che nel 2018 partì dalle stesse premesse. La Corte d'Appello federale allora condannò il Chievo Verona a tre punti di penalizzazione per "reiterata violazione ed elusione delle norme di prudenza e correttezza contabile". Questa decisione fu confermata dal Collegio di garanzia, mentre la Procura federale chiedeva 15 punti di penalizzazione. In quell'inchiesta, inoltre, figurava anche il Cesena: club che però non fu sanzionato perché fallito.