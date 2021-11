Il Bologna torna alla vittoria dopo la sconfitta contro il Venezia, battendo per 1-0 lo Spezia al Picco. Un risultato che permette ai rossoblù di raggiungere quota 21 punti in classifica. Gli stessi di Juventus e Fiorentina, anche se Sinisa Mihajlovic non è pienamente soddisfatto della prestazione dei suoi: "Sono contento, ma potevamo fare meglio. Sono contento a metà, oggi era importante vincere la partita e non subire gol. Abbiamo creato diverse occasioni, non siamo stati spietati come volevo io. I tre punti sono importanti, sapevamo che sarebbe stata dura e penso che abbiamo vinto meritatamente, ma non ci dobbiamo accontentare. E’ vero che è dal 2002 che non abbiamo 21 punti dopo 14 giornate, però è anche vero che abbiamo perso diversi punti contro squadre che a fine campionato saranno dietro di noi. Ricordo le partite contro Genoa, Udinese e Venezia: avremmo meritato di più, ma abbiamo commesso anche degli errori. Oggi abbiamo rischiato poco o niente e creato tanto, ma non siamo riusciti a segnare se non su rigore".