Dopo la grande vittoria di Madrid in Champions, i rossoneri perdono la seconda partita di fila in A. La prima in rimonta. Il precedente per entrambi i dati riporta ancora a un Milan-Sassuolo di San Siro. E tra le prime cinque della classifica quella di Pioli è la difesa con più gol subiti IL SASSUOLO VINCE 3-1 A SAN SIRO

Sette gol in due partite. Due ko di fila. Il primo in rimonta. È un momento negativo quello per i rossoneri in campionato. In mezzo, tra Firenze e San Siro, era arrivata l'impresa a Madrid contro l'Atletico, una vittoria contro una big d'Europa che il discorso Europa l'ha lasciato aperto. In patria, invece, le cose sono andate diversamente. Prima il 4-3 con la Fiorentina, poi il ko 3-1 contro il Sassuolo: il Milan non perdeva due partite consecutive in campionato dall'aprile scorso (battuto sempre dal Sassuolo 1-2 a San Siro e poi dalla Lazio). E, aspettando Napoli-Lazio e la partita della Roma, la squadra di Pioli si è fatta rosicchiare 6 punti da Inter e Atalanta e 3 dalla Juve in una settimana.

Prima rimonta stagionale MILAN Pioli: "Ci è mancata lucidità, errori pagati caro" Quel Milan, si parla del 21 aprile del 2021, aveva ormai riposto in un cassetto il sogno scudetto. Dopo il doppio ko la squadra di Pioli, a lungo prima in classifica, scivolò addirittura al quinto posto. Salvo reagire e staccare il pass Champions. L'ultimo Milan-Sassuolo di San Siro non rievoca solo il precedente delle due sconfitte consecutive, ma anche quello della rimonta subita. Era infatti da quella partita di aprile contro i neroverdi al Meazza che i rossoneri non perdevano punti dopo essere andati sopra nel punteggio. E il recentissimo ko è dunque anche la prima rimonta subita in campionato quest'anno. Con tre gol incassati, che diventano sette contando i quattro di Firenze e 18 in campionato: la peggior difesa tra le prime cinque della classifica.