L'allenatore rossonero commenta così la seconda sconfitta consecutiva in campionato: "Dovevamo gestire meglio il vantaggio, è chiaro che se abbiamo subito 7 gol in 2 partite qualcosa non ha funzionato". E ora si aspetta una reazione: "Siamo partiti fortissimo, nelle ultime partite abbiamo fatto qualcosa in meno tutti. Troppi impegni? Nessuna giustificazione, siamo stati costruiti per questo"

Il Milan perde ancora in campionato e dopo la sconfitta di Firenze cade 3-1 in casa contro il Sassuolo. Una partita che Stefano Pioli analizza così: "E' mancata lucidità, abbiamo sbagliato troppe situazioni soprattutto nell'area avversaria. Nel primo tempo siamo arrivati nella loro area tantissime volte e ci è mancato l'ultimo passaggio. Chiaramente dovevamo gestire meglio il vantaggio, i primi minuti dopo aver segnato il gol erano molto importanti e invece abbiamo commesso un errore che abbiamo pagato a caro prezzo. Se abbiamo subito 7 gol in 2 partite è chiaro che qualcosa non ha funzionato. Errori di sufficienza? Non mi piace questo termine, l'atteggiamento è stato giusto. Mentalmente non siamo stati così lucidi nelle scelte e così diventa più facile sbagliare".

"7 gol subiti in 2 partite, qualcosa non ha funzionato" leggi anche Milan ancora ko, il Sassuolo vince 3-1 a San Siro Pioli ha proseguito, analizzando le prestazioni della propria fase difensiva, con 7 gol subiti nelle ultime due gare di campionato: "La nostra fase difensiva richiede spesso l'uno contro uno. Nelle partite precedenti li abbiamo spesso vinti, questa volta ne abbiamo persi alcuni anche per merito degli attaccanti del Sassuolo. La responsabilità però non è mai di un unico reparto e in alcune situazioni ci voleva un po' di attenzione in più per non subire il terzo gol e rimanere in partita fino all'ultimo". Un commento anche sulla prestazione di Florenzi, impiegato dal primo minuto: "Florenzi è un ragazzo fantastico, che si mette a disposizione della squadra e dell'allenatore. L'ho utilizzato all'inizio come esterno alto, ma siccome è un ragazzo molto corretto mi ha chiesto di farlo giocare nel suo ruolo che è quello di terzino. Oggi aveva un avversario difficile come Raspadori ma l'ha controllato bene, sta crescendo di condizione ed è un calciatore importante".