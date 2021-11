Shevchenko: "Con il Milan sarà sfida speciale"

Primo punto della gestione Shevchenko per il Genoa, che alla Dacia Arena di Udine pareggia 0-0 contro i bianconeri allenati da Gotti. "E' stata una partita difficile e sono contento che abbiamo ottenuto un risultato positivo - ha esordito nel post partita l'allenatore rossoblù. Ritengo che la squadra abbia giocato un buonissimo primo tempo nel quale abbiamo cercato di controllare la partita. Nella ripresa abbiamo creato un paio di occasioni, anche se la squadra è un po' calata di intensità, ma credo che questo sia il risultato giusto per quanto visto nei 90 minuti". Shevchenko prosegue con un pensiero su Rovella e Destro: "Nicolò può giocare in qualsiasi ruolo del centrocampo, per le sue qualità e per la visione di gioco che ha. Mattia è un attaccante che mi piace molto, stiamo aspettando che recuperi". Poi Sheva parla del prossimo match, una partita non banale per l'allenatore del Genoa, la sfida contro il suo Milan: "Sarà una partita speciale, adesso abbiamo un po' di tempo per pensarci ma sicuramente non sarà una gara come le altre".