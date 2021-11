Udinese-Genoa, dove vedere la partita in tv

Si gioca alla Dacia Arena il match delle ore 12.30, con l'Udinese che ospiterà il Genoa. Due squadre in difficoltà in questa fase del campionato, con i bianconeri che hanno ben 5 punti in più rispetto alla terzultima posizione occupata proprio dai rossoblù di Shevchenko. La squadra di Gotti, però, ha vinto una sola partita nelle ultime dieci giornate, ottenendo per il resto cinque pareggi e quattro sconfitte, l'ultima in casa del Torino. Il Genoa, invece, non vince addirittura dal 12 settembre (2-3 a Cagliari) e da quel giorno ha ottenuto sei pareggi e quattro sconfitte in dieci gare. Shevchenko ha esordito perdendo 0-2 in casa contro la Roma e cerca riscatto a Udine.