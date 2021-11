Arbitri Serie A, le designazioni della 15^giornata

Turno di serie A senza big-match affidato ad arbitri molto giovani. Pezzuto per Sassuolo-Napoli e Sacchi per Genoa-Milan. A Fourneau la delicata sfida fra Salernitana e Juventus. Esordio in massima serie per Marcenaro di Genova e Colombo di Como che sono al primo anno nella Can di A e B. L'elenco completo delle designazioni della 15/ma giornata

E' già tempo di designazioni in serie A per il turno infrasettimanale. Il designatore Rocchi approfitta dell'assenza di match di cartello per lanciare molti giovani arbitri. La sfida della capolista Napoli a Sassuolo sarà diretta da Pezzuto mentre Sacchi arbitrerà il confronto fra Genoa e Milan. La delicata sfida fra Salernitana e Juventus sarà arbitrata da Forneau. Da segnalare le prime presenze in A di Marcenaro di Genova che dirigerà Verona-Cagliari dopo 6 presenze in B e di Colombo di Como che in Torino-Empoli farà il suo battesimo dopo solo 5 partite dirette in serie B.

Gli arbitri della 15/ma giornata

ATALANTA – VENEZIA Martedì 30/11 alle 18.30 su Sky



Arbitro: SANTORO

Assistenti: TOLFO – LAUDATO

4° uomo: CHIFFI

Var: NASCA

Avar: FIORE



FIORENTINA - SAMPDORIA Martedì 30/11 alle 18.30

Arbitro: DIONISI

Assistenti: LOMBARDO – SCHIRRU

4° uomo: VOLPI

Var: DOVERI

Avar: COLAROSSI



H. VERONA – CAGLIARI Martedì 30/11 alle 20.45

Arbitro: MARCENARO

Assistenti: CARBONE – AVALOS

4° uomo: MASSA

Var: IRRATI

Avar: BINDONI



SALERNITANA – JUVENTUS Martedì 30/11 alle 20.45

Arbitro: FOURNEAU

Assistenti: BACCINI – SACCENTI

4° uomo: MARINELLI

Var: DI PAOLO

Avar: CECCONI



BOLOGNA – ROMA Mercoledì 1/12 alle 18.30

Arbitro: PAIRETTO

Assistenti: PAGANESSI – SCARPA

4° uomo: MERAVIGLIA

Var: IRRATI

Avar: AFFATATO



INTER – SPEZIA Mercoledì 1/12 alle 18.30

Arbitro: GHERSINI

Assistenti: MARCHI – MACADDINO

4° uomo: PATERNA

Var: MAZZOLENI

Avar: MONDIN



GENOA – MILAN Mercoledì 1/12 alle 20.45 su Sky

Arbitro: SACCHI

Assistenti: VIVENZI – LO CICERO

4° uomo: AYROLDI

Var: BANTI

Avar: DI VUOLO



SASSUOLO – NAPOLI Mercoledì 1/12 alle 20.45

Arbitro: PEZZUTO

Assistenti: ALASSIO – LIBERTI

4° uomo: DI MARTINO

Var: NASCA

Avar: DE MEO



TORINO – EMPOLI Giovedì 2/12 alle 18.30

Arbitro: COLOMBO

Assistenti: BOTTEGONI – CECCON

4° uomo: MARIANI

Var: MAZZOLENI

Avar: PRENNA



LAZIO – UDINESE Giovedì 2/12 alle 20.45 su Sky

Arbitro: PICCININI

Assistenti: PAGLIARDINI – ROSSI C.

4° uomo: RAPUANO

Var: MARESCA

Avar: DI IORIO