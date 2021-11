Un turno di squalifica a Romagnoli e Luiz Felipe

Un turno di squalifica per Romagnoli (Milan), Luiz Felipe (Lazio) ed Ekdal (Sampdoria). Doppia ammenda alla Lazio per cori discriminatori e lancio di fumogeni da parte dei tifosi

Sono tre i giocatori squalificati dal giudice sportivo di Serie A, Gerardo Mastrandrea, in vista del turno infrasettimanale. Il Milan dovrà fare a meno di Alessio Romagnoli nel match contro il Genoa: il difensore rossonero, espulso contro il Sassuolo, è stato squalificato per una giornata. Quinta ammonizione e squalifica per un turno anche per Luiz Felipe della Lazio e Albin Ekdal della Sampdoria.