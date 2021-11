Nedved: "Caso plusvalenze non toccherà la squadra"

Non è un momento semplice per la Juventus, reduce da una pesante sconfitta in campionato contro l'Atalanta e lontana ben 14 punti dal primo posto alla vigilia del turno infrasettimanale di Serie A. Al di là dei risultati del campo, l'ambiente bianconero è stato scosso negli ultimi giorni anche dall'inchiesta per il caso plusvalenze. Ne ha parlato Pavel Nedved: "Non credo sia stato fatto un passo più lungo della gamba – le parole del vice-presidente della Juve - Abbiamo rilasciato il nostro comunicato che è chiaro, si è espresso anche il presidente Agnelli e l'azionista di maggioranza John Elkann. Non è giusto sia io a parlarne ulteriormente e non credo che ci saranno problemi all'interno della società. Tutto questo tocca poco i giocatori. Durante tutti questi anni abbiamo vissuto tante difficoltà, questa è una in più e non è né la peggiore né la più difficile. Noi siamo orgogliosi di rappresentare la Juventus".