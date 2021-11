Roma, Cristante negativo al Covid: sarà a Bologna

Notizia positiva per la Roma che, alla vigilia del turno infrasettimanale di Serie A, ha recuperato Bryan Cristante. Il centrocampista classe 1995 era risultato positivo al Covid-19 lo scorso 20 novembre, insieme al compagno di squadra Gonzalo Villar. A dieci giorni di distanza Cristante è guarito ed è quindi pronto a rimettersi a disposizione di José Mourinho, già a partire dalla gara contro il Bologna. Dopo la negatività, il centrocampista della Nazionale si è immediatamente sottoposto alle visite d'idoneità post Covid e, nella mattinata di mercoledì, si unirà al resto della squadra per poi essere presente allo stadio Dall'Ara per la sfida contro i rossoblù in programma alle ore 18.30.