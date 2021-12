Fda: autorizzate monoclonali per cura under 12

USA, Fda autorizza monoclonali Eli Lilly per under 12

La Food and Drug Administration (Fda) statunitense ha ampliato l'autorizzazione all'uso di emergenza per gli anticorpi bamlanivimab ed etesevimab somministrati insieme per pazienti sotto i 12 anni. Lo rende noto l'azienda Eli Lilly sul suo sito sottolineando che "questa espansione permette a bamlanivimab ed etesevimab di essere somministrati insieme in pazienti pediatrici ad alto rischio per il trattamento del Covid-19 e per la profilassi post-esposizione". E' il primo trattamento anticorpale autorizzato per bambini e neonati, riferisce l'azienda stessa.