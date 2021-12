Genoa-Milan, dove vedere la partita in tv

Partita tutt'altro che banale per Andriy Shevchenko, che da allenatore affronterà per la prima volta il Milan. Rossoneri che però non possono più sbagliare, dopo le due sconfitte contro Fiorentina e Sassuolo. Fischio d'inizio alle ore 20.45, diretta sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K

Ritorno al passato per Andriy Shevchenko e Mauro Tassotti, che rispettivamente nei ruoli di allenatore e vice del Genoa, affronteranno per la prima volta il Milan. Quello che per entrambi è stato l'amore di una vita, ma al quale non possono concedere sconti, vista la situazione attuale di classifica che vede i rossoblù al terz'ultimo posto. Rossoneri che a loro volta vengono da due sconfitte consecutive e devono assolutamente ripartire per non perdere di vista il Napoli, che vola in testa alla classifica. Ecco tutte le coordinate per poter seguire Genoa-Milan su Sky Sport.