L'allenatore del Genoa dopo la sconfitta contro la sua ex squadra: "Abbiamo provato a fare la prestazione ma contro una grande squadra è sempre difficile, loro sono fortissimi nonostante gli infortuni". Domenica sarà sfida alla Juve: "Abbiamo una serie di partite difficili e molti infortunati che non riusciamo a recuperare. Calciomercato? Ci pensa la società"

Ritorno da avversario amaro per Andriy Shevchenko contro il Milan. I rossoneri passano per 3-0 sul campo del suo Genoa: "Abbiamo studiato gli avversari e abbiamo provato a metterli in difficoltà - le sue parole dopo la partita del Ferraris - abbiamo creato qualche occasione ma il Milan è una squadra fortissima e nonostante gli infortunati hanno tanti calciatori di classe. Andare sotto 1-0 è difficile e anche il gol a fine primo tempo ci ha penalizzato tanto". Il Genoa resta terzultimo con 10 punti e in tre partite con Sheva in panchina sono arrivati un pareggio e due ko: "Serve stringere i denti, andare avanti e lottare fino alla fine" è il monito dell'allenatore.