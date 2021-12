Un po' di corsa e qualche tocco al pallone. Quasi una rinascita per Christian Eriksen , che è tornato ad allenarsi per la prima volta su un campo da calcio a quasi sei mesi dall'arresto cardiaco che spaventò il mondo durante Danimarca-Finlandia di Euro2020. Il centrocampista dell'Inter ha ripreso a vivere la sua normalità a Odense, città olandese nella quale il calciatore nerazzurro ha una villa vicina al centro sportivo dell'OB, club di Eredivisie. Intorno alle 8 del mattino Eriksen si è recato sul campo più lontano della clubhouse insieme al suo personal trainer per una corsa blanda e qualche tiro in porta.

Eriksen, il futuro è ancora incerto

Il futuro del calciatore danese è ancora incerto: certamente Eriksen, con il defibrillatore cardiaco, non potrà più giocare in Italia, ma solo in campionati in cui il regolamento è diverso come ad esempio Inghilterra, Danimarca e Olanda. E proprio l'Ostende sarebbe ben felice di accoglierlo nuovamente dopo l'esperienza nel triennio 2005/2008: "Siamo molto felici che Christian in questi giorni stia utilizzando le nostre strutture - ha dichiarato Michael Hemmingsen, direttore sportivo del club. Siamo sempre rimasti in contatto, per noi è un onore che ci abbia chiesto se potesse rimettersi in forma ad Ådalen".