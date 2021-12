Dove vedere Lazio-Udinese in tv: la guida

La Lazio vuole riscattare il pesante 4-0 subito a Napoli, l'Udinese cerca punti in trasferta dopo il deludente 0-0 in casa contro il Genoa. Lazio-Udinese alle 20.45 su Sky Sport Calcio e su Sky Sport 251

La Lazio torna allo stadio Olimpico per un match fondamentale nella corsa ai posti che contano per l'Europa del prossimo anno. Sarri vuole riscattare lo 0-4 subito a Napoli da ex. L'Udinese viaggia invece fra alti e bassi ed è reduce dalla sconfitta sul campo del Torino e dal successivo 0-0 casalingo con il Genoa che lascia un margine non troppo ampio dalla zona retrocessione.