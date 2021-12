Serie A, il calendario del prossimo turno

Archiviato il turno infrasettimanale, la Serie A tornerà in campo a partire da sabato per la sedicesima giornata di campionato. I tre anticipi vedranno protagoniste le formazioni poi impegnate in Champions League. Ad aprire il programma sarà il Milan che ospiterà a San Siro la Salernitana. Alle 18.00, invece, spazio a Roma-Inter con José Mourinho che ritroverà i nerazzurri per la prima volta da avversario. In serata, invece, toccherà al Napoli contro l'Atalanta, reduce da otto risultati utili di fila in campionato. La domenica di Serie A inizierà al Dall'Ara con Bologna-Fiorentina, poi alle 15.00 Spezia-Sassuolo e il derby veneto tra Venezia e Verona. In serata Sampdoria-Lazio e Juventus-Genoa. Il programma si chiuderà lunedì con due posticipi: Empoli-Udinese e Cagliari-Torino.