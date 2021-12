statistiche

Dopo aver perso tutte le prime quattro trasferte di questo campionato, la Salernitana è rimasta imbattuta in due delle ultime tre, grazie a un successo contro il Venezia ad ottobre e un pareggio contro il Cagliari proprio in quella più recente; tuttavia, i campani non hanno mai vinto più di una partita esterna in una singola stagione in Serie A.