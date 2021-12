Serie A, le partite e gli orari della 16^ giornata

Serie A in campo per la 16^ giornata: si parte sabato con Milan-Salernitana e due big match, si chiude lunedì con i due posticipi. Tutto il programma completo, con date, orari e canali tv

Dopo l'avvincente turno infrasettimanale, la Serie A scende subito in campo per un ricco week-end di campionato. Tante sfide interessanti, a partire da quelle del sabato. Inaugura la giornata la sfida di San Siro tra Milan e Salernitana, in campo alle ore 15. A seguire i due big match: Roma-Inter e Napoli-Atalanta. Domenica ricca, con ben cinque gare in programma. Alle ore 12.30 si gioca al Dall'Ara, con il Bologna che ospita la Fiorentina. Alle ore 15 ci sono Spezia-Sassuolo e Venezia-Hellas Verona. Alle ore 18 Sampdoria-Lazio, mentre il posticipo della sera è Juventus-Genoa. La giornata si chiude lunedì, con Empoli-Udinese e Cagliari-Torino.