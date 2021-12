L'allenatore nerazzurro rivendica il successo dell'Olimpico: "Dall'anno scorso abbiamo perso giocatori importantissimi, ma il primo obiettivo era salvaguardare il club e ce l'abbiamo fatta. Non ci siamo mai abbattuti e anche a -10 ero sereno, ma non abbiamo ancora fatto nulla". E su Lautaro: "Non stava bene, è troppo importante per noi e ho preferito non rischiare"

L' Inter gioca un primo tempo spettacolare all'Olimpico, che gli permette di sbrigare la pratica Roma con un secco 3-0 già nei primi 45 minuti di gioco. Un successo che Simone Inzaghi rivendica, al termine della gara: "Sono tanti anni che le mie squadre giocano in un determinato modo. Cambiano gli interpreti, ma penso che alla Lazio giocavamo molto bene e divertivamo. Non erano risultati casuali e scontati . Adesso ho avuto la possibilità di arrivare in questa grandissima squadra, abbiamo perso giocatori importantissimi dall'anno scorso, ma non ci siamo abbattuti e abbiamo lavorato. Il primo obiettivo era salvaguardare il club e ce l'abbiamo fatta. Ma anche quando eravamo a 10 punti ero sereno, perchè la squadra mi seguiva. Non ci siamo persi d'animo e adesso stiamo crescendo, ma non abbiamo ancora fatto nulla ".

"Lautaro non stava bene, ho preferito non rischiare"

L'allenatore nerazzurro ha parlato anche del momento che sta vivendo la sua squadra: "Non so se è stata la partita migliore della stagione, altre volte abbiamo giocato bene. Affrontavamo una squadra che in casa ha perso solo il derby e vincere in questa maniera ci dà tantissima autostima. Abbiamo tante partite ravvicinate, ma è un bellissimo segnale per i nostri tifosi che sono venuti a Roma. Nelle ultime cinque partite mi sono mancati tantissimi giocatori e nessuno se n'è accorto, chi è subentrato ha fatto benissimo. Anche la Roma aveva delle assenze, però purtroppo giocando così tanto succede. Vedremo Correa come sta, anche Lautaro non stava benissimo ed è troppo importante per noi, non mi andava di rischiarlo, vediamo se sarà disponibile martedì. Giocando così tanto si paga un conto salato, ma bisogna cercare di andare avanti e trovare risorse, altrimenti diventa difficile".