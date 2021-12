L'allenatore portoghese non ammette scuse per il pesante ko dell'Olimpico: "Tra Covid, infortuni e squalifiche, la nostra situazione era molto limitata. Con un potenziale offensivo praticamente nullo, non possiamo prendere due gol come il primo e il terzo. Anche in condizioni normali, l'Inter ha fatto 29 punti in più di noi lo scorso anno"

La Roma perde 3-0 in casa contro l'Inter e colleziona la seconda sconfitta consecutiva in campionato. Un ko pesante, che Josè Mourinho commenta così al termine della gara: "L'Inter è più forte di noi già in condizioni normali, così è molto più forte di noi. L'anno scorso ha fatto 29 punti in più di noi e oggi tra Covid, infortuni e squalifiche, la nostra situazione era molto limitata. Con il potenziale offensivo praticamente nullo che avevamo in campo, era molto importante fare un gol con le poche opportunità che avremmo creato. Ne abbiamo avuto tre grosse e non abbiamo segnato e quando giochi con un'organizzazione difensiva con alcuni giocatori fuori ruolo non puoi prendere gol come il primo o come il terzo. Questa è la storia".