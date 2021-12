Shevchenko: "Gli infortuni ci stanno penalizzando"

Dopo il Milan, ecco la Juventus: calendario a dir poco impegnativo per il Genoa, complicato ancora di più dalle numerose assenze. Come conferma l'allenatore rossoblu in conferenza stampa: "Gli infortuni ci stanno penalizzando tantissimo. La Juve? E' sempre la Juve, una squadra di grandi campioni"

A Torino contro la Juventus con otto assenti. Per Andriy Shevchenko si chiude una settimana avara di soddisfazioni segnata dalla sconfitta con il Milan che ha lasciato in dote gli stop di Rovella e Sturaro. "Prima di venire qua avevo visto il calendario e sapevo le difficoltà, però non mi aspettavo così tanti infortuni che in questo momento ci stanno penalizzando tantissimo". La lista degli indisponibili è infatti lunghissima e comprende oltre agli ultimi due anche Criscito, Maksimovic, Fares, Kallon, Destro e Caicedo. Appare così molto difficile la gara di domani contro la Juventus. "La Juventus è sempre la Juventus. Una grande squadra con giocatori importanti e con tanti campioni. E' una squadra che dimentica le sconfitte velocemente avendo una rosa di giocatori importanti e infatti si è ripresa subito".