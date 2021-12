Napoli, Lobotka out con il Leicester

Spalletti, quindi, non avrà a disposizione il centrocampista per la gara di giovedì pomeriggio contro il Leicester, decisiva per il cammino della sua squadra in Europa League. Infatti gli azzurri attualmente occupano il terzo posto nel gruppo C con 7 punti a pari merito dello Spartak Mosca (che è avanti per gli scontri diretti), mentre le Foxes sono al comando con 8 lunghezze. Qualora i russi non dovessero vincere a Varsavia, una vittoria al "Maradona" consentirebbe al Napoli di conquistare l'accesso agli ottavi di finale. Mentre se lo Spartak dovesse vincere contro il Legia, con un successo gli azzurri accederebbero ai sedicesimi di finale. In caso di pareggio o di sconfitta il Napoli retrocederebbe in Conference League, ammesso che il Legia non vinca con lo Spartak: al verificarsi di quest'ultima condizione, infatti, i ragazzi di Spalletti saluterebbero definitivamente l'Europa.