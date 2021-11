1/17 ©Ansa

LA NOVITÀ DEGLI SPAREGGI



Prima di analizzare tutti i gironi, ricordiamo che al termine della fase a gironi si terrà il sorteggio dei playoff (13 dicembre ore 13.30 a Nyon). Chi partecipa? Le otto seconde classificate dei gruppi di Europa League (teste di serie) affrontano le otto terze dei gironi di Champions (non teste di serie) in gare di andata e ritorno in programma il 17 e 24 febbraio 2022. Chi passa affronterà agli ottavi le vincenti dei gironi di Europa League.



Ecco la situazione di tutti i gruppi di Europa League