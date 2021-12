Mazzarri sconsolato: "Le sto provando tutte"

Il Cagliari produce e crea ma non riesce a vincere neanche questo lunedì sera. Contro il Torino finsice 1-1 e la squadra rossoblù rimane inchiodata in piena zona retrocessione con dieci punti ottenuti dopo le prime sedici giornate. Intervenuto nel post partita, Walter Mazzarri ha analizzato così la partita dei suoi giocatori: "Oggi abbiamo creato di più del Torino, anche se nel finale abbiamo sofferto. Il primo tempo però senza un tiro in porta il Torino si è trovato in vantaggio e per una squadra come noi la partita si era messa in salita. Nel complesso è stata una partita equilibrata, ma se c'era una squadra che meritava di vincere quella era il Cagliari. Basta vedere le statistiche". Un Cagliari che colleziona il quarto pareggio consecutivo. Quattro risultati utili che però non bastano e non soddisfano Mazzarri: "Volevamo vincere, perché dei pareggi almeno due sono state mancate vittorie, con Salernitana o il Verona per esempio. Anche oggi meritavamo tre punti".