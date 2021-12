Il centrocampista olandese si è sottoposto a un intervento di artroscopia al ginocchio sinistro, lo stesso operato tre volte tra il 2014 e il 2015. Un'assenza importante per il Cagliari, atteso da un calendario complicato in queste ultime tre partite del girone d'andata

Brutte notizie per il Cagliari, che perderà Kevin Strootman per i prossimi due mesi. L'ex centrocampista di Roma e Genoa si è sottoposto nella giornata di martedì a un intervento di artroscopia al ginocchio sinistro: l'operazione è stata svolta a Villa Stuart dal professor Mariani, che già in passato aveva curato il giocatore dopo alcuni gravi infortuni a quella articolazione. Il centrocampista olandese si è infatti sottoposto a tre operazioni al ginocchio sinistro nel giro di un anno e mezzo, dopo la rottura del legamento crociato avvenuta nel marzo del 2014. Adesso questo nuovo intervento di pulizia al ginocchio, sicuramente meno invasivo rispetto a quelli precedenti, ma che non gli permetterà di vedere il campo per un po' di tempo.