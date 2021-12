Serie A, gli squalificati per la 17^ giornata

Milinkovic-Savic prende un turno di squalifica per la doppia ammonizione presa nel match contro la Samp per "comportamento scorretto nei confronti dell'arbitro". Domenica la Roma contro lo Spezia senza Mancini e Zaniolo, che contro l'Inter hanno raccolto il quarto cartellino giallo dall'inizio della stagione. Ammende per Berardi, Nestorovski e per l'Hellas Verona. Tutte le decisioni del giudice sportivo

Saranno sette i giocatori che non saranno disponibili per il diciassettesimo turno di Serie A, a causa di squalifiche. Due di questi, salteranno un turno per aver preso un cartellino rosso in occasione dell'ultima giornata: si tratta del difensore del Venezia, Pietro Ceccaroni, espulso "per avere volontariamente colpito il pallone con le mani, impedendo la segnatura di una rete", e il centrocampista della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic, espulso per doppia ammonizione nel match contro la Sampdoria, "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per proteste nei confronti degli ufficiali di gara".