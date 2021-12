Sinner a Milanello, incontra l'idolo Ibra

Talento puro, purissimo del tennis internazione e grande tifoso del Milan. Jannik Sinner , vincitore di cinque titoli ATP e numero 10 del ranking mondiale, ha trascorso la giornata di giovedì al centro sportivo di Milanello. Al suo arrivo ha incontrato e scambiato qualche battuta con Sandro Tonali, poi ha incrociato e chiacchierato con il suo idolo Zlatan Ibrahimovic . Successivamente Sinner ha pranzato con l’allenatore rossonero Stefano Pioli e ha ricevuto una maglia del Milan con il suo nome e il numero 10, lasciando a sua volta in dono una racchetta. Sinner ha poi assistito da bordocampo all'allenamento pomeridiano dei rossoneri , impegnati a preparare la sfida contro l'Udinese di sabato sera (in diretta dalle ore 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251).

Ibra l'idolo, così nasce il Sinner tifoso rossonero

Una passione per i colori rossoneri che a Sinner è stata trasmessa da un suo compagno di stanza ai tempi dell’Accademia a Bordighera. Il giovane tennista italiano ha poi alimentato sempre più la sua passione per il Milan anche grazie all’ammirazione per Zlatan Ibrahimovic, il suo idolo. Club rossonero che a sua volta ha sempre esaltato i grandi traguardi conquistati da Sinner in questi mesi sui social.