3/10

VENEZIA-JUVENTUS - Senza Okereke il Venezia si affiderà più ad Aramu che a Henry per inquadrare la porta avversaria. Johnsen meglio lasciarlo fuori dalla nostra formazione dato che ad essere quello che crea per gli altri (solo 4 tiri in porta per lui in 868 minuti). La Juventus somma oltre 30 tiri in porta tra Dybala e Morata. Non così prolifico e quindi "panca" invece Bernardeschi con appena 3 conclusioni in 672' di Serie A