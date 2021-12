Serie A, il calendario e le partite di oggi

Tre match in programma sabato 11 dicembre: si parte con Fiorentina-Salernitana alle ore 15.00, poi Venezia-Juventus alle ore 18.00. In serata spazio al Milan che farà visita all'Udinese (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K)

Dopo l'anticipo del venerdì con il derby della Lanterna tra Genoa e Sampdoria, il programma della 17^ giornata di Serie A prosegue con altri tre match che si disputeranno sabato 11 dicembre. Alle ore 15.00 scenderà in campo la Fiorentina che, al Franchi, ospiterà la Salernitana. Ventisette punti in classifica per la viola, gli stessi della Juventus che alle ore 18.00 farà visita al Venezia. A chiudere la giornata, infine, sarà Udinese-Milan. I rossoneri, primi in classifica, vogliono dimenticare l'eliminazione dalla Champions League e vanno a caccia della terza vittoria consecutiva in campionato.