Dopo il 4-0 contro il Cagliari l'Inter scavalca il Milan e si gode la vetta in solitario, Di Canio a Sky Calcio Club esalta il calcio totale di Inzaghi: "Tutti gli interpreti fanno cantare il pallone, non strillare. Lautaro senza Lukaku è migliorato, i talenti protagonisti l'anno scorso ora cercano sempre qualcosa in più, c'è stato un upgrade, giocano un calcio più internazionale. Non a caso hanno superato la fase a gironi di Champions..."

INTER-CAGLIARI 4-0, HIGHLIGHTS