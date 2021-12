Domani attraverso il sorteggio di Nyon conosceremo le avversarie di Juventus e Inter negli ottavi di Champions League e di Atalanta, Napoli e Lazio nei sedicesimi di Europa League. Per la Roma bisogna ancora aspettare: i giallorossi si sono già qualificati agli ottavi di Conference League. Sarà possibile segire il sorteggio dalle 12 su Sky Sport 24, in streaming su NOW e online su skysport.it BOMBER DI CHAMPIONS - I MIGLIORI MARCATORI DELL'EUROPA LEAGUE Condividi

Il conto alla rovescia sta per scadere: domani nel sorteggio Nyon si definiranno le prossime avversarie di Juventus e Inter in Champions League, e di Atalanta (eliminata dalla Champions dopo la sconfitta interna contro il Villarreal), Napoli e Lazio in Europa League. Roma impegnata in Conference League: il sorteggio riguarderà anche questa competizione ma non la squadra di Mourinho, che si è già qualificata agli ottavi avendo chiuso in vetta nel proprio girone. Potete seguire il sorteggio in diretta in tv su Sky a partire dalle 12 su Sky Sport 24, in streaming su NOW e online su skysport.it. Mettiamo ordine, partendo con la Champions.

Quando è il sorteggio della Champions? Le percentuali Gli ottavi più probabili per Juve e Inter Il sorteggio si svolgerà in Svizzera, nel quartier generale della Uefa a Nyon, lunedì 13 dicembre alle 12. Sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su skysport.it. Chi partecipa al sorteggio della Champions League? Il sorteggio coinvolgerà in totale 16 squadre: le otto vincitrici dei gironi, che saranno teste di serie durante l'estrazione, e le otto seconde. Questo il quadro completo: Teste di serie Ajax

Bayern Monaco

Liverpool

Manchester City

Manchester United



Real Madrid

JUVENTUS

Lille Non teste di serie Atletico Madrid

INTER

Paris St. Germain

Sporting Lisbona

Chelsea

Villarreal

Benfica

Salisburgo Come funziona il sorteggio? Ci saranno dei paletti da rispettare al momento dell'estrazione: nessuna squadra potrà affrontare un altro club dello stesso girone o della stessa nazione. Le teste di serie giocheranno la partita di ritorno in casa. Juventus, le possibili avversarie Atletico Madrid

Benfica

Psg

Salisburgo

Sporting Lisbona

Villarreal Inter, le possibili avversarie Ajax

Bayern Monaco

Lille

Liverpool

Manchester City

Manchester United Quando si giocheranno le partite?

Le partite di andata degli ottavi si disputeranno tra il 15 e il 22 febbraio, mentre quelle di ritorno tra l'8 e il 16 marzo. La regola dei gol in trasferta è stata eliminata, quindi le partite che nel doppio confronto restano in parità per numero di gol segnati tra casa e trasferta, andranno ai tempi supplementari. Se il risultato rimane ancora in pareggio dopo i 30 minuti dei supplementari, allora si andrà ai calci di rigore.

Europa League, il sorteggio dei sedicesimi Le ipotesi Napoli, Lazio e Atalanta: le probabili avversarie In questo caso il sorteggio riguarda i sedicesimi di finali, ossia i playoff che permetteranno di ottenere il pass per accedere alla fase a eliminazione diretta. Da questa stagione, infatti, alle otto già qualificate agli ottavi di finale come prime nel proprio girone si aggiungono altre otto squadre determinate dal playoff tra le seconde classificate nei gironi di Europa League e le terze in quelli di Champions. Quando è il sorteggio dell'Europa League? Il sorteggio si svolgerà in Svizzera, nel quartier generale della Uefa a Nyon, lunedì 13 dicembre alle 13. Sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su skysport.it. Chi partecipa al sorteggio dell'Europa League? Il sorteggio coinvolgerà in totale 16 squadre: le otto seconde classificate della fase a gironi dell'Europa League, che saranno teste di serie durante l'estrazione, e le otto terze classificate nella fase a gironi di Champions League. Questo il quadro completo: Teste di serie Glasgow Rangers

Real Sociedad

NAPOLI

Olympiacos

LAZIO

Sporting Braga

Betis Siviglia

Dinamo Zagabria Non teste di serie Lipsia

Porto

Borussia Dortmund

Sheriff Tiraspol

Barcellona

ATALANTA

Siviglia

Zenit San Pietroburgo Come funziona il sorteggio? Nessuna squadra potrà affrontare un altro club della stessa nazione. Le squadre di Europa League potranno sfidare solo quelle di Champions e viceversa. Le teste di serie giocheranno il ritorno in casa. Napoli, le possibili avversarie Barcellona

Borussia Dortmund

Lipsia

Porto

Siviglia

Sheriff Tiraspol

Zenit San Pietroburgo Lazio, le possibili avversarie Barcellona

Borussia Dortmund

Lipsia

Porto

Siviglia

Sheriff Tiraspol

Zenit San Pietroburgo Atalanta, le possibili avversarie Betis Siviglia

Sporting Braga

Dinamo Zagabria

Olympiacos

Glasgow Rangers

Real Sociedad Le squadre già qualificate agli ottavi: Lione

Monaco

West Ham,

Bayer Leverkusen

Spartak Mosca

Eintracht

Francoforte

Galatasaray

Stella Rossa Quando si giocheranno le partite?

Le partite dei playoff d'andata si disputeranno il 17 febbraio, quelle di ritorno il 24 febbraio. Le otto squadre qualificate affronteranno le otto già qualificate negli ottavi di finale: sarà necessario un nuovo sorteggio per definire gli incontri.