L'allenatore rossoblù si sfoga nel postpartita: "Siamo una squadra che lotta per la salvezza e non abbiamo fatto un fallo. Non ho nemmeno visto vincere un contrasto. Fino al primo gol eravamo compatti poi ci siamo sciolti come neve al sole. Con l'Inter si può perdere ma non accetto questo atteggiamento". Poi gli elogi alla squadra di Inzaghi: "La più forte che ho incontrato. Sembravano imbattibili: sono impressionanti"

Brutta sconfitta per il Cagliari a San Siro. Contro l'Inter finisce 4-0 per i nerazzurri ma, al di là del risultato, l'allenatore dei rossoblù, Walter Mazzarri, è rimasto profondamente deluso dal comportamento della sua squadra: "Fino al primo gol eravamo compatti, poi ci siamo sciolti come neve al sole. Non mi è piaciuto quasi niente della partita dei miei ragazzi, anche se devo ammettere che l'Inter è in una forma stratosferica sia con la palla che senza. Loro fanno girare il pallone molto bene, ma non posso accettare il fatto che loro ci venissero addosso assatanati per recuperare subito il possesso e noi, che siamo una squadra che lotta per salvarsi, non abbiamo fatto neanche un fallo. Dobbiamo essere cattivi e veementi. Non ho visto neanche vincere un contrasto e questo non lo accetto: sono incavolato nero. Con l'Inter si può perdere ma non mi è piaciuto il fatto di essere così passivi: ne parlerò con la squadra". Mazzarri poi lancia un messaggio per i suoi giocatori: "Se ci vogliamo salvare dobbiamo lottare su ogni pallone, e contro quelli più forti di noi tecnicamente dobbiamo entrare in un altro modo nei contrasti e si deve correre il doppio. Quella di stasera è stata una serataccia molto brutta".