11 dicembre: UDINESE-MILAN 1-1



In campionato i rossoneri incappano in un altro mezzo passo falso e perdono il 1° posto in classifica a favore dei cugini nerazzurri. Alla Dacia Arena è l'Udinese ad andare avanti nel punteggio con Beto, mentre il Milan viene salvato dalla rete di Ibra in pieno recupero: lo svedese segna il pari in semi-rovesciata