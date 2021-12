11/20

KO IN FINALE. Eriksen non riesce a conquistarsi una maglia da titolare neanche per la finalissima di Europa League contro il Siviglia. Conte lo inserisce al posto di Gagliardini per gli ultimi 12 minuti, con il risultato già compromesso per i nerazzurri, ma non basta a cambiare il corso della partita e del torneo. Un'altra esclusione (e seconda finale di fila persa dopo quella di Champions con gli Spurs) che alimenta già i rumors in merito a una possibile futura cessione...