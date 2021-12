Alla Sardegna Arena, alle ore 20.45, la sfida tra il Cagliari e l'Udinese: tutte le informazioni su come vedere la partita in tv

L'anticipo del sabato sera di questa 18^ giornata del campionato di Serie A si gioca alla Sardegna Arena, con il Cagliari che ospita l'Udinese. Entrambe le squadre sono reduci da una vittoria in Coppa Italia, ma ora sono chiamate a riscattarsi anche in campionato. I rossoblù sono al penultimo posto a quota 10 punti, in piena zona retrocessione, e non vincono dal 17 ottobre: da quel giorno sono arrivati appena 4 punti in nove partite. L'Udinese, invece, ha risposto con un pareggio interno contro il Milan all'esonero di Gotti e alla promozione di Cioffi al ruolo di allenatore. I bianconeri ora inseguono una vittoria che manca in campionato dal 7 novembre, tra l'altro l'unica ottenuta nelle ultime 14 giornate.