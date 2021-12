L'allenatore presenta la sfida del Franchi: "Affrontiamo la squadra più in forma del campionato, ma abbiamo le armi per metterla in difficoltà". Su Vlahovic: "È forte, si ferma giocando squadra. Berardi è il nostro top player". Fiorentina-Sassuolo, domenica ore 12.30, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K

"La Fiorentina è l'avversario peggiore da affrontare adesso perché è una squadra che gioca, è in salute, sta facendo bene e ha un organico importante. Forse è la squadra più in forma in questo momento". Alessio Dionisi avvisa il suo Sassuolo sulle difficoltà che lo attendono nel match del Franchi valido per la 18^ giornata di Serie A in programma domenica alle 12.30 (in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K). "Dobbiamo essere pronti ad accettare le difficoltà che la Fiorentina ci creerà, ma abbiamo anche le armi per metterli in difficoltà", ha proseguito l’allenatore del Sassuolo. Osservato speciale sarà ovviamente Vlahovic: "Si può fermare giocando da squadra, individualmente altrimenti è difficile visto che è forte. Noi però non dobbiamo fermare lui, ma la Fiorentina in generale. Dobbiamo essere bravi come squadra", ha ammesso italiano.