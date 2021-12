Le proteste di Gasperini per il gol del possibile 2-2 annullato all'Atalanta riportano in primo piano l'unico fuorigioco che non potrà mai essere affidato alla tecnologia: quello che diventa punibile non perché l'attaccante in posizione "potenzialmente" irregolare tocca il pallone ma perché pur non toccandolo è "attivo" nel gioco e quindi da sanzionare. Citando il regolamento, ciò avviene quando "interferisce con un avversario impedendogli di giocare o di essere in grado di giocare il pallone, ostruendogli chiaramente la linea di visione, o contendendogli il pallone, o tentando chiaramente di giocare il pallone che è vicino quando questa azione impatta sull’avversario, o facendo un’evidente azione che chiaramente impatta sulla capacità dell’avversario di giocare il pallone".