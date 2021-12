Inter campione d'inverno con un turno d'anticipo

Due sole vittorie a testa nelle ultime 7 giornate per Napoli e Milan, un filotto di 6 vittorie consecutive dopo il pari nel derby per l'Inter. Una marcia continua che ha permesso ai nerazzurri di recuperare il ritardo e prendersi la testa della classifica con 43 punti (13 vinte, 4 pareggi e un solo ko). Ora il successo della squadra di Spalletti a San Siro contro i rossoneri, ha consentito a Simone Inzaghi di laurearsi campione d'inverno con una giornata di anticipo. Il vantaggio su entrambe le rivali, infatti, è adesso di 4 lunghezze a 90 minuti dal termine del girone d'andata: l'Inter affronterà l'ultimo turno, prima del giro di boa, mercoledì alle 18.30 in casa contro il Torino. Obiettivo per i nerazzurri, ovviamente, quello di aumentare ulteriormente il vantaggio in classifica sul Napoli, impegnato in casa contro lo Spezia, e sul Milan, di scena a Empoli. Ambedue le inseguitrici saranno protagoniste alle 20.45.

La classifica di Serie A