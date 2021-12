Serie A, 18^ giornata: le partite di oggi

Cinque le partite in calendario per la 18^ giornata di Serie A: si parte alle 12.30 con Fiorentina-Sassuolo. Alle 15 c'è Spezia-Empoli, alle 18 Sampdoria-Venezia e Torino-Verona. Si chiude con il big match di San Siro alle 20:45 tra Milan e Napoli

Si completa la 18^ giornata di Serie A. Dopo le vittorie di Lazio e Inter negli anticipi del venerdì e le tre partite del weekend, tocca ad altri cinque appuntamenti nella giornata di domenica. Si parte alle 12:30 con Fiorentina-Sassuolo: di fronte la squadra di Italiano, che arriva da tre vittorie di fila, e quella di Dionisi, che nelle ultime quattro partite ha superato Milan e Lazio, pareggiando contro il Napoli. L'Empoli di Andreazzoli fa visita allo Spezia di Thiago Motta alle 15. Punti pesanti in palio alle 18 in Sampdoria-Venezia. Alla stessa ora Juric sfida il suo passato in Torino-Verona. Si chiude alle 20:45 con la partita di cartello della domenica: a San Siro c'è Milan-Napoli.