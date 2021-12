2/12 ©Ansa

SIMONE INZAGHI: "SAREBBE STATO UN PIACERE ALLENARLO" - Le sue parole nel pre partita di Salernitana-Inter a Sky Sport: "Eriksen? Sì, mi dispiace tantissimo non averlo allenato, gli mando un grande abbraccio, qui purtroppo non poteva più giocare. Gli faccio il mio in bocca al lupo. Per un allenatore sarebbe stato un grande piacere allenarlo".