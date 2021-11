Il club giallorosso ha messo nel mirino i due giocatori per la sessione di mercato di gennaio. Per il portoghese ex Milan, il suo possibile arrivo è legato all'eventuale acquisto di Trippier da parte del Manchester United. Per il centrocampista svizzero, invece, il prezzo rimane alto così come la concorrenza, ma Tiago Pinto continuerà a insistere. Non sono da escludere altri arrivi se ci saranno buone occasioni da cogliere

La Roma non sta vivendo un grande periodo in campionato ma il mercato di riparazione è sempre più vicino. Ci saranno così possiblità di intervenire per perfezionare la rosa da mettere a disposizione di José Mourinho. I nomi sul taccuino di Tiago Pinto sono Diogo Dalot del Manchester United (ex Milan) e Denis Zakaria del Borussia Monchengladbach. La Roma in estate aveva provato ad acquistare il centrocampista svizzero classe 1996, non riuscendo però a portare a termine la trattativa anche perché nello stesso periodo il giocatore stava cambiando agenti: a gennaio il club giallorosso ci riproverà, anche se la concorrenza è elevata e la richiesta rimane alta nonostante il suo contratto sia in scadenza il prossimo giugno. Diogo Dalot invece è l'uomo che vuole Mourinho in difesa: il difensore portoghese classe 1999 gode infatti di grande stima da parte dello Special One, che ai tempi del Manchester United convinse il club a spendere circa ventidue milioni per acquistarlo dal Porto. I Red Devils sarebbero anche disposti a cederlo, ma a patto che prima arrivi un sostituto: l'obiettivo del club inglese è Kieran Trippier. Qualora lo United riuscisse a chiudere per l'acquisto del terzino inglese, allora si aprirebbero gli scenari per un ritorno di Dalot in Italia, stavolta con la maglia giallorossa.