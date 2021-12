Il momento negativo del Genoa prosegue, anche contro la Lazio è arrivata una pesante sconfitta, la quarta consecutiva per i rossoblù. Per Shevchenko un solo punto conquistato in sei partite, ancora zero vittorie e una classifica complicata, che vede la squadra ligure terzultima a quota 10 punti, a -3 dalla prima posizione utile per la salvezza. L'allenatore ucraino, però, non dispera e incoraggia i suoi alla vigilia della sfida di Marassi contro l'Atalanta: "Avremo lo spirito giusto per una grande battaglia – le parole di Sheva in conferenza stampa – Giochiamo contro una delle squadri più forti, allenata da un grande come Gasperini. Sicuramente dopo le sconfitte c'è un po' di amaro in bocca, ma dobbiamo pensare dove migliorare e allo spirito da avere in campo. Anche se giochiamo contro avversari più forti, dobbiamo sempre cercare di dare tutto. L'obiettivo è quello di rimanere in Serie A, la salvezza sarebbe la nostra Champions League. La classifica non è poi così male, siamo tutti attaccati. Dopo questa partita ci sarà la sosta, poi il girone di ritorno e lì dovremo farci trovare pronti. Ora, però, pensiamo a chiudere l'anno facendo il massimo".