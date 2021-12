Serie A: 1 turno a Biraghi, due out nel Verona

Sono cinque i giocatori squalificati per l'ultimo turno del 2021 in Serie A: oltre a Barella e Marin, il giudice sportivo ha fermato Biraghi, Magnani e Ceccherini

Si è conclusa la 18^ giornata, la Serie A si appresta ora a vivere l'ultimo turno del 2021 nonché quello che chiude il girone d'andata del campionato. Il giudice sportivo ha fermato tre giocatori in vista del turno infrasettimanale che si giocherà tra il 21 e 22 dicembre. Un turno di stop per Cristiano Biraghi della Fiorentina, espulso per doppia ammonizione durante la gara giocata contro il Sassuolo: l'esterno viola dovrà quindi saltare la sfida di Verona. Stesso discorso per Giangiacomo Magnani, difensore della squadra giallobù allenata da Tudor che si è visto estrarre il cartellino rosso per un fallo da ultimo uomo durante l'ultima partita giocata a Torino. L'Hellas Verona perde per un turno anche Federico Ceccherini, che era diffidato ed è stato ammonito contro i granata.