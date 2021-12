Maurizio Arrivabene, amministratore delegato della Juventus, ha parlato del momento della società bianconera poco prima della gara tra la squadra di Massimiliano Allegri e il Cagliari. Dall'interno dell'Allianz Stadium il dirigente, tra le altre cose, ha chiarito la posizione di due giocatori importanti come Dybala e De Ligt: "Sono abituato a parlare molto chiaro, al giorno d'oggi l'attaccamento alla maglia di molti giocatori è minore rispetto a quello che hanno per i loro procuratori – le sue parole – Detto ciò, Dybala è il numero 10 della Juventus mentre De Ligt è un grandissimo difensore, loro devono fare il loro lavoro così come noi faremo il nostro. Quando sarà il momento ne parleremo, ma i rapporti sono sereni. È facile parlare di attaccamento alla maglia, più difficile è dimostrarlo in campo e noi vogliamo che loro lo dimostrino".