Calendario Serie A, le partite della 19^ giornata

Archiviata la diciottesima giornata, la Serie A torna subito in campo per l'ultimo turno dell'anno solare che coincide con la conclusione del girone d'andata. Ad aprire questo turno di campionato saranno tre anticipi in programma quest’oggi: alle ore 18.30 l'Udinese ospiterà la Salernitana, poi alle 20.45 Genoa-Atalanta (in diretta sui canali Sky e in streaming su NOW) e Juventus-Cagliari. Il resto della 19^ giornata si disputerà invece mercoledì. Alle ore 16.30 derby emiliano tra Sassuolo e Bologna; in contemporanea si giocherà anche Venezia-Lazio. Alle 18.30 la capolista Inter andrà a caccia dell'undicesimo risultato utile consecutivo nel match contro il Torino. La Roma, reduce dal poker in casa dell'Atalanta, riceverà la Sampdoria mentre la Fiorentina chiuderà il 2021 in casa del Verona. Alle ore 20.45, infine, spazio a Milan e Napoli rispettivamente contro Empoli e Spezia.