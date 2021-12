L'allenatore del Torino presenta la sfida di mercoledì contro l'Inter: "Partite così ti possono dare tanto: è sbagliato andare a San Siro e accettare qualunque risultato. Sfidiamo la squadra che gioca meglio nel campionato, Inzaghi è un allenatore top. L'atteggiamento del Torino non cambierà: andremo a giocare alti con tutte le conseguenze positive e negative. Out Praet" LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 19^ GIORNATA Condividi

"Partite così ti possono dare tanto: è sbagliato andare là e pensare di accettare ogni esito. Fare risultato potrebbe darci uno slancio per il futuro". Ivan Juric prepara con questo spirito la partita che vedrà il suo Torino ospite dell'Inter mercoledì 22 dicembre alle 18:30 nell'ultimo turno di campionato del 2021. "Mentalmente stiamo bene e vogliamo stupire provando a vincere - sottolinea l'allenatore - giochiamo alla pari e a volte anche meglio delle big, sono sfide in cui raramente abbiamo visto il Toro essere messo sotto".

"Inzaghi allenatore top. Stanchezza non conta" leggi anche Calendario Serie A, le partite della 19^ giornata Di fronte ci sarà la squadra che guida la classifica. L'Inter di Inzaghi arriva da sei vittorie di fila: "Per me è la squadra che gioca meglio, sfruttano bene il lavoro di Conte e Inzaghi ha dato imprevedibilità - spiega Juric - Inzaghi è un allenatore top. Nelle ultime giornate mi hanno impressionato per come attaccano e come difendono, è una novità per il nostro calcio". A San Siro, assicura l'allenatore, "l'atteggiamento del Torino non cambierà: andremo alti con tutte le conseguenze positive e negative". Poco contano i due giorni in meno di riposo: "Anche a noi è capitato di trovare avversari più stanchi di noi. Spero che i risultati positivi ci diano lo slancio per recuperare prima".

"Siamo in fase di costruzione" approfondimento Inter-Torino a Guida, Dionisi per Juve-Cagliari In casa il Torino ha messo insieme 20 punti mentre in trasferta è arrivata una sola vittoria. Nessuno ha segnato meno del Torino lontano da casa, appena 4 reti. "Siamo in una fase di costruzione, ma sono stracontento e siamo andati oltre in tante cose. Bisogna avere fame e sana rabbia di andare più avanti, cercando di fare cose stupende - è il monito di Juric - ora dobbiamo mantenere la voglia di fare sempre risultato e non accontentarsi della prestazione. I miglioramenti si vedono, spero di continuare così mantenendo le cose buone e crescendo sul resto".