L'allenatore rossoblù dopo la sconfitta contro la Juve: "Ho rivisto l'atteggiamento giusto, la squadra ha reagito bene. Meritavamo il pareggio e con l'entusiasmo potevamo pensare anche di vincerla. Addii Godin e Caceres? In vista del mercato andavano prese delle decisioni, per fare il mio gioco mi servono i giocatori adatti"

Terza sconfitta consecutiva per il Cagliari, che cade anche a Torino contro la Juventus. I bianconeri vincono 2-0, ma i rossoblù riescono quantomeno a stare in partita fino alla fine dimostrando buona solidità e costruendo anche qualche occasione importante. C'è tanto lavoro da fare, ma Walter Mazzarri ha iniziato già in settimana anche con qualche decisione drastica, come gli allontanamenti di Caceres e Godin: "Nel calcio si fanno delle scelte, l'allenatore è chiamato anche a parlare con i giocatori – le parole dell'allenatore del Cagliari – Ho discusso con loro e ho fatto delle valutazioni, i ragazzi hanno capito le mie motivazioni. In vista del mercato andavano prese delle decisioni perché un allenatore, se vuole fare un determinato gioco, deve avere i giocatori adatti. I ragazzi sanno tutto, ne ho parlato con loro negli spogliatoi. Con il mercato speriamo di poter sistemare qualcosa. Ma chi deve restare, deve sposare le mie idee alla lettere. Solo così possiamo uscirne".